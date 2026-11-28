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NEW ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da golf sahası olarak genişletmek istediği East Potomac Parkı'nın yağmur nedeniyle su altında kalmasını, "Tanrı'nın, bu projeye karşı çıkan ABD yargıcıyla yaşadığı sorunları izlediği" şeklinde yorumladı.

Trump, sosyal medya hesabından East Potomac Parkı ile ilgili projesine ilişkin paylaşım yaptı.

"Çöp Adası" olarak nitelediği East Potomac Parkı'nın önceki gün yağan şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalmasına ilişkin Trump, "Tanrı, büyük bir golf sahasının inşa edilmesini engellemek için siyasi olarak mümkün olan her şeyi yapan bir yargıçla yaşadığımız sorunları izliyor olmalı." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu sahanın artık tehlikeli ve yaşanmaz durumda olduğunu öne sürerek, yargıçtan projeye daha fazla gecikmeden derhal devam etmesine izin vermesini talep etti.

Yargıcın ortaya çıkacak sonuçtan çok gurur duyacağını savunan Trump, böylesine "saçma ve anlamsız bir dava" için Temyiz Mahkemelerini kullanmak zorunda kalmanın da "utanç verici" olacağını belirtti.

ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, geçen ay, Trump yönetiminin daha büyük bir tesise dönüştürme planları yürüttüğü "East Potomac Golf Links" adlı golf sahasıyla ilgili söz konusu alandaki ağaç kesme girişimlerini durdurma kararı almıştı.

Yargıç, Trump yönetiminin ağaç kesimlerinin rutin bakım kapsamında olduğu iddialarını reddederek, projenin zamanlamasının "kötü niyetli" olduğu hükmüne varmıştı.

Trump yönetiminin avukatları da kararın ABD DC Bölgesi Temyiz Mahkemesine temyiz edilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA