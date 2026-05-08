Donald Trump: Rusya ile Ukrayna Arasında 3 Günlük Ateşkes Sağlandı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan üç günlük ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, ateşkes kapsamında karşılıklı bin kişilik esir takası yapılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Rusya ile Ukrayna arasında üç günlük ateşkes sağlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Trump paylaşımında şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde üç günlük ateşkes olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Rusya'daki kutlamalar Zafer Günü içindir ancak Ukrayna da İkinci Dünya Savaşı'nın büyük bir parçası ve önemli bir unsuruydu."

ATEŞKESİ TRUMP TALEP ETTİ

Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını ve her iki ülkeden bin esirin takasını içerecek. Bu talep doğrudan benim tarafımdan yapıldı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bunu kabul etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Umarım bu, çok uzun, ölümcül ve zorlu geçen savaşın sonunun başlangıcı olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmanın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler sürüyor ve her geçen gün sona daha da yaklaşıyoruz."

Kaynak: ANKA