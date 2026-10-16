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Trump, Riyad'ın İsrail'den Husilere karşı yardım alması gerektiğini savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken İsrail'in Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan'a yardımcı olduğunu savundu. Trump, Riyad'ın yardım önerisini kabul etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Yemen konusunda Husilere karşı Suudi Arabistan'a "yardımcı" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, Georgia'da düzenleyeceği bir seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İsrail'in Suudi Arabistan'a Husiler konusunda destek önerisiyle ilgili iddialara ilişkin, "İsrail, Suudi Arabistan'a epey yardımcı oldu." dedi.

Riyad'ın yardım önerisini kabul etmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği hususunda ise Trump, "Evet, kesinlikle düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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