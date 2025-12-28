Haberler

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile Florida'daki görüşmesi öncesi Putin ile telefonda konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Zelenskiy ile yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile "iyi ve son derece verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

Trump, dün, Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

