Trump, Putin ile Görüşmeyi İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan zirvenin ertelendiğini açıkladı. Trump, 'Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum' dedi ve olası bir zirve için henüz kesin bir karar vermediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesinin ertelenmesi konusunda "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

Putin ile görüşmeyi neden iptal ettiğiyle ilgili bir soruya cevap veren Trump, "Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki 2 gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz." diyerek, olası bir zirvenin halen mümkün olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda halen bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

Dün konuya ilişkin bir açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamıştı.

AA muhabirine açıklama yapan ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov, verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
