Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum

Sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'da yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi ve sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖNCE 50 GÜN DEDİ SONRA 10 GÜNE İNDİRDİ

Trump, görüşme öncesinde Rusya- Ukrayna konusuna ilişkin yöneltilen soruda Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirirdi. Trump, "Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama 5 kez, her seferinde, belki 4 kez tartışmalarımız oldu. Sen (Starmer) ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum." dedi.

Görüşme sonrası ise fikrini değiştiren Trump "Putin'e Ukrayna ile anlaşması için bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum." dedi.

DAHA ÖNCE 100 GÜN DEMİŞTİ

Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını duyurmuştu.

RUS BORSASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Öte yandan, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan Moskova Borsası (MOEX), Trump'ın açıklamalarının ardından 1,08 değer kaybederek 2.743 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 1087 puanın altına geriledi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.