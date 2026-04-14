Trump, 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir ABD-İran görüşmesi olabileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da yeni bir ABD-İran görüşmesi olabileceğini ifade etti. Geçen hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından, önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapılabileceğini duyurdu.

Amerikan New York Post gazetesine telefonla kısa bir mülakat veren ABD Başkanı Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da geçen hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından ne olacağı sorusuna yanıt veren Trump, yeni bir tur görüşme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Trump, halen İslamabad'da bulunan New York Post muhabirine, "Gerçekten orada kalmalısınız çünkü önümüzdeki 2 gün içinde bir şeyler olabilir ve biz oraya gitmeye meyilliyiz. Bu mümkün bir şey, neden biliyor musunuz? Çünkü (Pakistan Genelkurmay Başkanı) Mareşal (Asım Munir) harika bir iş çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
