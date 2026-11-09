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Trump, müzakereler ilerlerse İran'a saldırı ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi

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Trump, müzakereler ilerlerse İran'a saldırı ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin ilerlemesi halinde İran'a yeniden askeri saldırı ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Trump, operasyonu dışlamadı; iyi anlaşma için nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını şart koştu, saldırı halinde 38 köprüyü vurabileceklerini savundu.

WASHINGTON, 9 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin ilerlemesi durumunda İran'a yeniden askeri saldırı düzenlenmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Trump, yeni askeri operasyon ihtimalini ise tamamen dışlamadı.

Trump pazar günü telefonla CNN'e verdiği röportajda, İran'ın ağır darbe almış durumda olduğunu söyledi. "Büyük olasılıkla yeni bir askeri müdahaleye gerek kalmayacak" diyen Trump, bunun için İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin iyi bir anlaşma imzalanması gerektiğini ifade etti.

Trump, İran'a yeni bir saldırı olması halinde hedef alınacak elektrik santralleri ve köprüler gibi olası altyapı hedeflerinin belirlendiğini de kaydetti.

Bir saat içinde 38 köprüyü imha edebileceklerini savunan Trump, "Büyük olasılıkla buna gerek kalmayacak. Anlaşma yapmayı çok istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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