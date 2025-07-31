Trump, Kanada'nın Filistin'i Tanıma Kararını Eleştirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını zorlaştıracağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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