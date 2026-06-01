Trump, İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldığını" açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü ve Hizbullah ile dolaylı temas kurarak tarafların birbirlerine saldırmama konusunda anlaştığını duyurdu. Trump ayrıca İran'la müzakerelerin sona ermesini umursamadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etti.

Hizbullah ile dolaylı şekilde görüştüğünü de belirten Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, CNBC kanalına yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin sona erip ermemesini "umursamadığını" kaydederek, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söylemişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
