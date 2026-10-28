Trump, İsrail seçimlerinde Netanyahu'ya desteğinin gidişatı değiştirdiğini savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek vermesiyle İsrail'deki genel seçimlerde "gidişatın değiştiğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'deki genel seçimlere yönelik değerlendirmede bulundu.

Netanyahu'ya destek vermesi sonrası seçimlerde "gidişatın değiştiğini" savunan Trump, "(İsrail seçimlerinde) Sonuç, büyük bir başbakan için kesin bir yenilgi olmak yerine, geriden gelerek ulaşılan bir beraberliğe, hatta Netanyahu adına bir zafere dönüştü." ifadesini kullandı.

Desteğiyle Netanyahu'nun "beklentilerin üzerinde performans sergilediğine" işaret eden Trump, öne sürdüğü durumun "Orta Doğu, İsrail ve ABD için iyi olanı isteyen kendisinin desteği sonrası gerçekleştiğini" vurguladı.

Trump, seçim öncesi İsrail seçmenine seslenerek "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Sayım sürüyor

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yarısından fazlası sayılırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre, iktidar bloku 55, muhalefet bloku ise 49 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor.

Seçimin bu şekilde sonuçlanması halinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekiline iki blok da erişemiyor.

Kaynak: AA