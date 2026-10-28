Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, İsrail seçimlerinde Netanyahu'ya desteğinin gidişatı değiştirdiğini savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump, Netanyahu'ya verdiği desteğin İsrail seçimlerinde gidişatı değiştirdiğini savunarak sonucun Netanyahu için beraberliğe, hatta zafere dönüştüğünü öne sürdü. Oyların yüzde 57,3'ü sayılırken iktidar bloku 55, muhalefet 49 sandalyede; bloklar koalisyon için 61'e ulaşamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek vermesiyle İsrail'deki genel seçimlerde "gidişatın değiştiğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'deki genel seçimlere yönelik değerlendirmede bulundu.

Netanyahu'ya destek vermesi sonrası seçimlerde "gidişatın değiştiğini" savunan Trump, "(İsrail seçimlerinde) Sonuç, büyük bir başbakan için kesin bir yenilgi olmak yerine, geriden gelerek ulaşılan bir beraberliğe, hatta Netanyahu adına bir zafere dönüştü." ifadesini kullandı.

Desteğiyle Netanyahu'nun "beklentilerin üzerinde performans sergilediğine" işaret eden Trump, öne sürdüğü durumun "Orta Doğu, İsrail ve ABD için iyi olanı isteyen kendisinin desteği sonrası gerçekleştiğini" vurguladı.

Trump, seçim öncesi İsrail seçmenine seslenerek "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Sayım sürüyor

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yarısından fazlası sayılırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre, iktidar bloku 55, muhalefet bloku ise 49 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor.

Seçimin bu şekilde sonuçlanması halinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekiline iki blok da erişemiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

Yardımcısı çok öfkelendi: İsrail halkı aptal
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Eda Biçim’in değişimi dikkat çekti: Dört ayda 20 kilo verdi

Dört ayda 20 kilo verdi! Paris pozları nefes kesti
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...