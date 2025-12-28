ABD'de Kennedy Center'a Trump'ın adının eklenmesi nedeniyle konserini iptal eden müzisyen tepki çekti

ABD'de Washington'ın sembol mekanlarından Kennedy Center'ın adına ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin eklenmesi nedeniyle Noel arifesi konserini iptal eden müzisyenden 1 milyon dolar tazminat talep edilecek.

Trump'ın adı eklenen Kennedy Center'ın Başkanı Richard Grenell, Noel arifesinde mekanda verilmesi planlanan konseri iptal eden müzisyen Chuck Redd'e mektup gönderdi.

Grenell, mektupta "Bu ulusal hazineyi kurtarmak için Başkan Trump'ın olağanüstü çabalarını onurlandıran isim değişikliğine açık tepkiniz olarak son anda geri çekilme kararınız, klasik hoşgörüsüzlük örneğidir ve kar amacı gütmeyen bir sanat kurumu için çok maliyetlidir." ifadesine yer verdi.

Mektupta Grenell, Redd'den "son dakika iptal etmesinden ve siyasi oyunundan ötürü" 1 milyon dolar ödemesini talep edeceklerini bildirdi.

Kennedy Center'da 2006'dan bu yana performans sergileyen müzisyen Redd, mekana Trump'ın adının eklenmesinin ardından Noel arifesindeki konserden geri çekilmişti.

Redd, "Kennedy Center internet sitesinin ve daha sonra binanın isminin değiştirildiğini gördüğümde konserimizi iptal etmeyi seçtim." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray, 18 Aralık'ta Washington'ın sembol mekanlarından Kennedy Center'ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıklamıştı.

Ardından, binaya ve mekanın internet sitesine Trump'ın adı eklenmişti.