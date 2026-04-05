Haberler

Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı bir itiraf geldi. Trump, "İranlı protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular." dedi.

ABD Başkanı Trump, "İranlı protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular." itirafında bulundu.

TRUMP'TAN İRAN İTİRAFI

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki dengeleri sarsacak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin İran’daki protestoculara ve bölgedeki Kürt gruplara yüklü miktarda silah yardımı yaptığını itiraf etti. İranlı muhaliflerin silahlandırıldığını belirten Trump, bu hamleyle bölgedeki baskıcı yönetime karşı direnişi desteklediklerini ima etti.

"İRANLI PROTESTOCULARA GÖNDERDİĞİMİZ SİLAHLARI KÜRTLER ELLERİNDE TUTTU"

Kürt gruplara yapılan yardımlara da değinen Trump, gönderilen silahların ulaştığını ve Kürtlerin bu mühimmatı ellerinde tuttuğunu söyledi. "Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular" ifadesini kullanan Trump’ın bu sözleri, Washington’ın Orta Doğu’daki askeri ve lojistik stratejilerine dair yeni bir tartışma başlattı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

Tuna nehri akmam diyor Etrafımı yıkmam diyor Olur mu böyle olur mu Kardeş kardeşi vurur mu Sizi petrol tutkunları Bu körfez size kalır mı

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Oe nasılda ıtıraf edıyo

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu adamın oltasına takılan akılsızların vay haline

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaid Amedi:

Dostum Trump diyen biri var

yanıt32
yanıt31
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İçimizdeki kürtler: Şu haberden bir ders çıkarabiliyor mu acaba?

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaid Amedi:

Silah oksijendir

yanıt4
yanıt6
Haber YorumlarıSaid Amedi:

Kürtler için oksijendir

yanıt3
yanıt4

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

