Trump'tan ABD Medyasına "İran" Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teslim olması halinde bile bazı ABD medya kuruluşlarının bunu 'İran'ın zaferi' olarak sunacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı paylaşımda ABD medyasını hedef aldı. Trump, İran'ın teslim olması halinde dahi bazı medya kuruluşlarının bunu "İran'ın zaferi" olarak sunacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ABD medyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran teslim olur, donanmalarının yok olduğunu ve denizin dibinde yattığını kabul eder, hava kuvvetlerinin artık ortada olmadığını itiraf eder ve tüm orduları silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırarak Tahran'dan çıkarsa, çılgınca beyaz bayrak sallayıp 'Teslim oluyorum, teslim oluyorum' diye bağırırsa, ayrıca geriye kalan tüm liderlik kadrosu gerekli tüm 'Teslim Belgeleri'ni imzalayıp muhteşem ABD'nin büyük gücü ve kuvveti karşısında yenilgilerini kabul ederse; başarısız New York Times, China Street Journal (WSJ!), yozlaşmış ve artık önemsiz CNN ve diğer tüm sahte haber medyası, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri karşısında ustaca ve parlak bir zafer kazandığını manşete taşıyacaktır. Oysa bunun yanına bile yaklaşamazlar. Demokratlar ve medya yollarını tamamen kaybetti. Hepsi tamamen çıldırdı."

