Trump: İran Nükleer Sorunu Diplomatik Yolla Çözülmeli

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran nükleer sorununun diplomatik yollardan çözümü" konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran nükleer sorununun diplomatik yollardan çözümü konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz! Yönetimimin tamamı İran ile müzakere etmeye yönlendirildi. Büyük bir ülke olabilirler, ancak öncelikle Nükleer silah elde etme umutlarından tamamen vazgeçmelidirler. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.