Trump, Hamaney'in öldüğü iddialarının doğru olduğunu düşündüklerini açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen saldırılarda birçok İranlı liderin öldüğünü ve bunlar arasında Ali Hamaney'in de bulunabileceğini belirtti. Trump, saldırıları 'başarı' olarak nitelendirirken, İran'ın karar mekanizmalarında önemli kayıplar yaşadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda çok sayıda İranlı liderin öldüğünü belirterek, bunların arasında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunup bulunmadığına ilişkin, "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

Saldırılarda çok sayıda İranlı liderin öldüğünü aktaran Trump, Hamaney'in de öldürüldüğü iddialarına ilişkin, "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Trump, saldırılarda, İran'ın karar verme mekanizmalarında yer alan çok sayıda kişinin öldüğünü savundu.

İran'da yönetimin düşmesi durumunda yeni liderin kim olacağı sorusuna Trump, "Bilmiyorum ama bir noktada beni arayıp kimi istediğimi soracaklar. Bunu söylerken biraz alay ediyorum." yanıtını verdi.

Trump, İran'a yönelik saldırıları "başarı" olarak yorumlayarak, "Devasa bir hasar verdik. Yeniden inşa etmeleri yıllar alacak." diye konuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
