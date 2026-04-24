Trump: İran'la Savaşı Bitirmek İçin Acelem Yok

Trump: İran'la Savaşı Bitirmek İçin Acelem Yok
WASHINGTON, 24 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le birlikte İran'a karşı haftalardır sürdürdükleri savaşı sona erdirmek konusunda "acele etmediğini" söyledi.

WASHINGTON, 24 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le birlikte İran'a karşı haftalardır sürdürdükleri savaşı sona erdirmek konusunda "acele etmediğini" söyledi. Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin tıkandığı bir ortamda yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarının "kısa bir süre daha" benzini daha pahalı almak durumunda kalabileceğini ifade etti.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Acele etmek istemiyorum" dedi. Öte yandan ABD vatandaşlarının, yükselen fiyatlar nedeniyle daha fazla ödeme yapacaklarını göz önünde bulundurması gerektiğini kaydeden Trump, bunun, "nükleer silahsız bir İran" için ödenecek bedel olduğunu belirtti.

Trump aynı gün sabah saatlerinde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu konumda olup da tarihte benim kadar az baskı altında hisseden olmamıştır. Benim bolca zamanım var, ancak İran için durum aynı değil. Zaman hızla tükeniyor ve onların lehine işlemiyor" dedi.

İran ile yapılacak bir barış anlaşmasının, ABD'nin şartları ve kendi belirlediği takvim doğrultusunda şekilleneceğini savunan Trump, "Anlaşmaya ancak şartları ABD'ye, müttefiklerimize ve elbette dünyanın geri kalanına uygun ve faydalı olduğunda varılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmeye yönelik bir "zaman sınırı" bulunmadığını, salı günü uzatılan ateşkes ya da askıya alınan müzakereler üzerinde de herhangi bir "zaman baskısı" olmadığını ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise çarşamba günkü açıklamasında, Tahran'ın Washington'a bir barış anlaşması teklifi sunmasına yönelik "kesin bir son tarih" bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı