Trump: İran'la Görüşmelere Bundan Böyle Heyet Göndermeyeceğiz

WASHINGTON, 27 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, bundan böyle İran'la görüşmelerde bulunmak üzere heyet göndermeyeceğini söyledi.

Trump, pazar günü Fox News kanalına verdiği demeçte, "Görüşmek isterlerse, bize gelebilir ya da bizi arayabilirler. Eğer isterlerse görüşebiliriz, ancak görüşme için insanları 18 saatlik yola çıkartmayacağız" diye konuştu.

Trump, İslamabad'da ABD- İran görüşmelerine ev sahipliği yapan Pakistan'a büyük saygı duyduğunu ve Pakistan'ın sürece dahil olmaya devam edeceğini belirtti.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceğini yineleyen Trump, "İsterlerse bizi arayabilirler, ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, anlaşmanın şartlarını biliyorlar. Şartlar çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz. Aksi takdirde görüşmek için bir neden bulunmuyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin baskısı ve düşmanca eylemlerinin güveni zedelediğini ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerlemeyi zorlaştırdığını belirtti.

Washington'ın bir yandan İran üzerindeki baskıyı artırırken diğer yandan müzakereleri sürdüremeyeceğini belirten Pezeşkiyan, bu tür eylemlerin diplomasi için "gerekli ortamı bozduğunu" ifade etti.

Kaynak: Xinhua
