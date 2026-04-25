Trump, İran ile müzakereler için Pakistan'a gidecek ABD ekibinin uçuşunu iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere yapmak üzere İslamabad'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Haberde, Pakistan'a gitmeye hazırlanan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e, seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız." dediği aktarıldı.

Trump'ın, ekibine ayrıca, "Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız." dediği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan'dan ayrıldığı haberinin duyurulmasının ardından geldi.

İran tarafı daha önce ABD heyetiyle Pakistan'da herhangi bir "doğrudan görüşme" planlanmadığını, sadece Pakistan aracılığıyla dolaylı mesaj iletilebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
