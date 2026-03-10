Trump "İran'la görüşebiliriz" dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile konuşabilirim" açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki füze ve savunma altyapısının hedef alındığını belirterek bugün en yoğun saldırıların gerçekleştirileceğini söyledi. Birbirine zıt bu iki açıklama "ABD içinde anlaşmazlık mı var?" sorusunu akıllara getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile konuşabilirim" açıklamasından dakikalar sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
"EN YOĞUN SALDIRI GÜNÜMÜZ OLACAK"
Hegseth yaptığı açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonların süreceğini belirterek, " İran'da öncelikli hedefimiz füzeler ve savunma altyapısını yok etmektir. Özellikle İran donanması temel hedefimiz. Bugün İran'daki en yoğun saldırı günümüz olacak. Düşman yenilene dek savaşı sona erdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...