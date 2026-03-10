Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile konuşabilirim" açıklamasından dakikalar sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"EN YOĞUN SALDIRI GÜNÜMÜZ OLACAK"

Hegseth yaptığı açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonların süreceğini belirterek, " İran'da öncelikli hedefimiz füzeler ve savunma altyapısını yok etmektir. Özellikle İran donanması temel hedefimiz. Bugün İran'daki en yoğun saldırı günümüz olacak. Düşman yenilene dek savaşı sona erdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...