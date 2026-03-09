Haberler

ABD Başkanı Trump, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri seçilmesinden "memnun değil"

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri olmasından memnun olmadığını ifade etti. Trump, İran ile olan ilişkilerine dair değerlendirmelerinde bölgeye asker göndermeyi düşünmediklerini belirtti.

İsfahan'daki nükleer tesislere asker gönderme gündemi yok

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

Trump, "Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun (bölgeye asker göndermenin) yakınında bile değiliz." değerlendirmesini yaptı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
