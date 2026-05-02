Trump: İran'ın Sunduğu Son Teklif Hiç Tatmin Edici Değil

WASHINGTON, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkes devam ederken savaşı sona erdirme konusunda Tahran'ın sunduğu son teklifi "tatmin edici bulmadığını" açıkladı.

Trump cuma günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak sundukları teklifi hiç tatmin edici bulmadım" dedi.

İran'ın barış anlaşması teklifini perşembe günü Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla ABD'ye ilettiği bildirildi.

"İran ile az önce bir görüşme gerçekleştirdik. Ne olacak bilmiyorum, ama memnun olmadığımı söyleyebilirim" diyen Trump, belli bir ilerleme kaydeden İran tarafının, istediği noktaya gelip gelmeyeceğinden emin olmadığını söyledi.

Savaşın ardından İran yönetimi içerisinde "büyük bir fikir ayrılığı" yaşandığını da savunan Trump, "Liderlik yapısı son derece dağınık bir halde. İki ya da üç, belki de dört grup söz konusu. Hepsi anlaşma yapmak istiyor, ama kafaları çok karışık" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmayı kabul etmemesi halinde İran'ın ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalacağı şeklindeki tehdidini yineledi.

Trump, herhangi bir başkanın Kongre onayı olmadan 60 günden fazla süreyle güç kullanmasını sınırlayan Savaş Yetkileri Yasası'nın da "anayasaya tamamen aykırı" olduğunu savundu.

"Bu yasa daha önce hiç uygulanmadı. Niye şimdi uygulansın ki?" diyen Trump, İran ile savaşı sürdürmek için Kongre'den onay alma niyetinde olmadığının sinyalini verdi.

