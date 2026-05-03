Trump: İran'ın Barış Planı Kabul Edilebilir Olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gönderdiği yeni barış planını yakında inceleyeceğini ancak İran'ın geçmişteki eylemleri nedeniyle planın kabul edilebilir olacağını düşünmediğini belirtti. İran ise Pakistan aracılığıyla ABD'ye savaşı sona erdirebilecek yeni bir teklif sunduğunu açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim." diyen Trump, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü.

Trump, paylaşımında, "(Bunlar) göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.

IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
