Trump'tan "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı" mesajı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesinin etkisiz hale getirilmesi sonrası Gazze'de barış sürecinin mümkün olduğunu savundu. Trump, 59 ülkenin desteğiyle Orta Doğu'da gerçek bir barışın sağlandığını ve İran'ın artık korkulan bir ülke olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesini hedef almalarının ardından Gazze'de bir barış sürecinin mümkün olduğunu savunarak, "İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı (bölgedeki ülkelerin) anlaşma yapması mümkün olmazdı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ancak İran'ın nükleer kapasitesinin "ortadan kaldırılmasından" sonra mümkün olduğunu savunan Trump, bu konuda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi ülkeleri işaret etti.

"Gazze konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Orta Doğu'da şu anda gerçek bir barış var. 59 ülke bunu destekliyor, bu daha önce hiç olmamıştı." diyen Trump, Hamas konusunda inisiyatif alabilecek ülkeler olduğunu ve bu süreçte bu ülkelerle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin, "Barışı mümkün kılan şey şu oldu, herkes İran'dan korkuyordu ama artık İran'dan korkmuyorlar." yorumunu yapan ABD Başkanı, "İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, (bölge ülkelerinin) anlaşma yapması mümkün olmazdı." ifadesini kullandı.

İran anlaşma yapma fırsatını kaçırdı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'ı hedef almalarından önce bu ülke ile anlaşma yapmaya "makul bir seviyede" yakın olduklarını anlatarak, "O zaman anlaşma yapsalardı şimdi çok daha iyi durumda olurlardı. Harika bir anlaşma yapabilirlerdi ama bu fırsatı kaçırdılar." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın artık "korkulan" bir ülke olmadığını savunan Trump, bu ülkenin tüm nükleer kapasitesini "yok ettiklerini" ancak Tahran yönetiminin yeniden nükleer çalışmalara geri döneceğini söyledi.

"Eminim geri dönmeye çalışacaklardır. Çok yetenekli insanlar. Belki de füze programlarını oldukça hızlı bir şekilde geri getireceklerdir ancak geri dönmeleri uzun zaman alacak." diyen Trump, İran'ın anlaşma yapmaması durumunda bu ülkenin nükleer çalışmalarını "bir kez daha yok edeceklerini" dile getirdi.

İsrail'e İran konusunda çok yardım ettiklerini de vurgulayan Trump, bu yardımlara devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
