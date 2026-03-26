Trump, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar ertelediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan müzakerelerin olumlu ilerlemesi sonucu, İran'ın enerji altyapısını hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Trump, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını ve bunun için Tahran'a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, daha sonra iyi giden müzakerelere atıf yaparak bu süreyi 5 gün uzatmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
