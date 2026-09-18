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Trump: İran ile savaş konusunda önemli bir karar aşamasına geldik

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Trump: İran ile savaş konusunda önemli bir karar aşamasına geldik
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WASHINGTON, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşı sona erdirmek üzere yeniden büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmama konusunda önemli bir karar aşamasında olduğunu söyledi.

WASHINGTON, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşı sona erdirmek üzere yeniden büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmama konusunda önemli bir karar aşamasında olduğunu söyledi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un perşembe günü bildirdiğine göre Trump, "Vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok edecek miyim, etmeyecek miyim? Bu büyük bir karar. Benim açımdan hepsi mümkün" dedi.

Haberde, daha önce de benzer tehditlerde bulunan Trump'ın, önümüzdeki salı günü New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında altı Körfez ülkesinin liderleriyle toplantı yapmayı planladığı belirtildi. Savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirebilecek toplantıda, yeniden diplomasiye mi askeri faaliyetlere mi ağırlık verileceği konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

Söz konusu altı Körfez ülkesinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman olduğu bildirildi.

Habere göre Trump, büyük çaplı muharebe operasyonlarını yeniden başlatmak istemesi halinde bölgesel müttefiklerinin desteğine ihtiyaç duyacak. Trump son günlerde birkaç kez savaşın yakında sona ereceğini dile getirmişti.

Haberde çatışmanın sürdürülemez ve savaş ile barış arası bir çıkmaza girdiğine dikkat çeken bazı ABD'li yetkililerin uyarılarına da yer verildi. Yetkililer, ara seçimlere kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde Trump'ın o tarihten sonra büyük çaplı muharebe operasyonlarına geri dönebileceğini düşünüyor.

Kaynak: Xinhua
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