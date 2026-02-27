Haberler

Trump, İran ile görüşmelerin gidişatından memnun olmadığını ancak devam edeceklerini söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelere açık olmadığını öne sürerken, yine de İran ile anlaşma yapmak istediğini ve ek görüşmelerin yapılacağını belirtti. Ayrıca, askeri müdahale konusunda risklerin bulunduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere yapmadığını öne sürerek yine de İran ile anlaşma yapmak istediğini ve daha fazla görüşme beklediklerini belirtti.

Trump, Texas'a gitmek için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a karşı olası bir askeri müdahalenin "uzun ve yıpratıcı bir savaşa dönüşme riski olup olmadığı" sorusuna Trump, "Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde, hem iyi hem de kötü, bir risk vardır." dedi.

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da "Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız." şeklinde cevap verdi.

İran için "iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar" diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda İran'la anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

Trump, "Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından memnun değilim. Bugün ek görüşmelerimiz olacak, bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim." diye konuştu.

"Küba'da belki dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir"

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da iki ülke ile de görüşmelere devam ettiğini belirten Trump, Küba konusunda da Havana yönetimini ABD ile görüştüğünü açıkladı.

Trump, "Küba, büyük bir sıkıntı içinde. Bizimle görüşüyorlar ve belki de dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Küba'daki sorunları küçüklüğünden beri duyduğunu anlatan Trump, Kübalı insanların yaşadıklarının kendisi için 'çok acı" olduğunu dile getirdi.

Trump, Epstein dosyaları hakkındaki bir soruya da bu konuda bir şey bilmediğini ve tamamen akladığını söylemekle yetindi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
