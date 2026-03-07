Haberler

Beyaz Saray: İran'ın Koşulsuz Teslimiyetinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğine Trump Karar Verecek

Beyaz Saray: İran'ın Koşulsuz Teslimiyetinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğine Trump Karar Verecek
Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile koşulsuz teslimiyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vereceğini duyurdu. Trump, sosyal medya üzerinden İran ile başka bir anlaşma yapılmayacağını belirtti.

WASHINGTON, 7 Mart (Xinhua) -- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'ın talep ettiği "koşulsuz teslimiyetin" gerçekleşip gerçekleşmediğine ve bunun ne zaman gerçekleşmiş sayılacağına ABD Başkanı Donald Trump'ın karar vereceğini söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, " İran'la koşulsuz teslimiyet dışında herhangi bir anlaşma olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Leavitt cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanın demek istediği, İran'ın artık ABD için bir tehdit oluşturup oluşturmadığına ve Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerinin tamamen gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ABD silahlı kuvvetlerinin başkomutanı olarak kendisinin karar vereceğidir. Bu durumda İran'ın kabul etsin ya da etmesin esasen koşulsuz teslimiyet durumunda olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi perşembe günü NBC News'e verdiği demeçte ateşkes talep etmediklerini ve Washington ile müzakere için herhangi bir neden görmediklerini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
