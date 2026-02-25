Haberler

Trump: İran ile Sorunları Diplomasi Yoluyla Çözmeyi Tercih Ederiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan sorunları diplomatik yöntemlerle çözme niyetinde olduklarını belirterek, görüşmelerin sürdüğünü ancak net bir taahhüt almadıklarını ifade etti.

WASHINGTON, 25 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan sorunları diplomasi yoluyla çözmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Trump, salı günü Washington'daki ABD Kongre binasında düzenlenen ortak oturumda, ikinci döneminin ilk Birliğin Durumu konuşmasını yaptı.

Konuşmasında İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, "İran'la görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar, ancak "Asla nükleer silaha sahip olmayacağız" şeklinde açık bir taahhüt henüz duymadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler

İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Skandal Fırat Nehri çıkışı! 'Tevrat'a dayanıyor' deyip iyice küstahlaştı

Skandal Fırat çıkışı! "Tevrat'a dayanıyor" deyip iyice küstahlaştı
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi