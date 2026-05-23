Donald Trump: İran ile Anlaşmaya Çok Yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti. CBS News'e konuşan Trump, sürecin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade ederken, olası anlaşmanın ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran varlıklarının serbest bırakılmasını içerebileceği iddia edildi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu söyledi. Trump, görüşmelerin detaylarına ilişkin bilgi vermekten kaçınırken, sürecin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına İran ile sürdürülen müzakerelere ilişkin kısa değerlendirmede bulundu. Müzakere sürecinin hangi aşamada olduğuna ve olası anlaşmanın içeriğine dair ayrıntı paylaşmayacağını belirten Trump, "anlaşmaya çok yaklaştıklarını" söyledi.

Trump, İran ile temasların olumlu ilerlediğini söyleyerek, müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" kaydetti.

Öte yandan CBS News'in, müzakerelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberde ise üzerinde çalışılan güncel anlaşmanın; ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, yabancı bankalarda bulunan bazı İran varlıklarına yönelik dondurma kararlarının kaldırılmasını ve müzakerelerin sürdürülmesini içerdiği iddia edildi.

Kaynak: ANKA
