Trump: "(İran) Onlar da anlaşma yapmak istiyor, bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika ile bir anlaşma yapmak arzusu olduğunu ve bugün telefon görüşmesi yapabileceklerini ifade etti. Trump, görüşmelerin umut verici olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söyledi.

Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida'dan ayrılmak için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran) Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz." diye konuştu.

Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ben hiçbir şey garanti etmiyorum. Sadece bir anlaşma yapma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyorum ve eğer bahis oynayan biri olsaydım, bunun gerçekleşeceğine bahse girerdim." ifadelerini kullandı.

Görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" belirten Trump, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." dedi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
