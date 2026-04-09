ABD Başkanı Trump: "Gerçek Anlaşma Sağlanana Kadar ABD Güçleri İran'ın Çevresinde Kalmayı Sürdürecek"

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında "gerçek bir anlaşma" sağlanana kadar tüm ABD askeri personeli ve unsurlarının İran yakınlarında kalacağını söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanın sağlanamaması ihtimalini "çok düşük" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli; ek mühimmat, silahlar ve halihazırda önemli ölçüde zayıflatılmış bir düşmanın ölümcül şekilde etkisiz hale getirilmesi ve yok edilmesi için gerekli olan her şeyle birlikte, 'gerçek anlaşma' tam olarak uygulanana kadar İran'ın içinde ve çevresinde bulundukları yerde kalacaktır."

Eğer herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman 'çatışma başlar'; daha büyük, daha iyi ve daha güçlü şekilde, daha önce kimsenin görmediği ölçekte.

Bu anlaşma aslında uzun zaman önce yapılmıştı ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah yok ve Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak.

Bu arada büyük ordumuz hazırlık yapıyor ve dinleniyor, hatta bir sonraki 'seferini' sabırsızlıkla bekliyor. Amerika geri döndü."

Kaynak: ANKA