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Trump: "(İran) Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde Tahran yönetiminin taleplerinin neredeyse tamamını kabul ettiğini belirtti. Trump, nükleer silah edinmelerini engellemeyi hedeflediklerini ve rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." dedi.

Trump, CNBC kanalına verdiği mülakatta, İran ile görüşmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Trump, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." diye konuştu.

Trump, İran'da "rejim değişikliği" hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

İran'ın "geriye bazı füzeleri kaldığını" ancak bunları "yok edebileceklerini" savunan Trump, "Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler." dedi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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