ABD Başkanı Trump, İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini duyurdu. Trump, saldırıların devam ettiğini ve diğer gemilerin peşinde olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasına ait 9 geminin "batırıldığını ve imha edildiğini" duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

ABD Başkanı, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Bunlardan bazılarının "oldukça büyük ve önemli" gemiler olduğunu vurgulayan Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler!" ifadesini kullandı.

Trump, paylaşımın devamında, başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahlarının da "büyük ölçüde imha edildiğini" kaydetti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
