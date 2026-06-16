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Trump, amaçlarının İran'daki uranyuma "sahip olmak değil yok etmek" olduğunu savundu Açıklaması

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ABD Başkanı Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu yok etme hedefini açıkladı, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve nükleer silahın olmayacağını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin "Ele geçirdiğimizde yok edeceğiz. Amacımız ona sahip olmak değil, yok etmek. Bizde (halihazırda) çok var." dedi.

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi marjında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran'a kadar "tamamen açılacağını" belirten Trump, İran ile mutabakata ilişkin, "( Hürmüz Boğazı'nda) Gemiler güzelce hareket etmeye başladı. Petrol akışı yeniden başlıyor ve fiyatlar hızla düşüyor. Borsa ise hızla yükseliyor. Çok güzel şeyler oluyor ve daha da önemlisi İran'ın nükleer silahı olmayacak." diye konuştu.

Trump, mutabakat zaptının imzalanmasından sonraki 60 günlük sürede müzakere konularında İran'ın "işleri tamamlamak istediğini" ifade ederek, "İşe geri dönmeleri lazım ve şimdi ilişkiler normalleşti. Bu nedenle (süreç) hızlı işleyecek. Hızlı da olabilir, uzun da sürebilir." dedi.

"Amacımız (uranyuma) sahip olmak değil, yok etmek"

Trump, Hürmüz Boğazı'nın gelecekte de açık kalacağından emin olmak için gerekenin "güçlü bir Abd Başkanı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin planlara dair de konuşan Trump, bu konuda acelelerinin olmadığını söyledi.

Trump, B2 bombardıman uçaklarının hedef aldığı dağların içe doğru göçtüğünü ifade ederek, kazının "zor" olacağına da dikkati çekti.

Bunu yapacak ekipmana sadece ABD ve Çin'in sahip olduğunu kaydeden Trump, "(Zenginleştirilmiş uranyumu) Ele geçirdiğimizde yok edeceğiz. Amacımız ona sahip olmak değil, yok etmek. Bizde (halihazırda) çok var." ifadelerini kullandı.

-"Nükleer silaha sahip olmayacaklar"

Mutabakatın detaylarını açıklamadan önce resmi bir çerçeve oluşturmak istediğini belirten Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar ve bunun benim istediğim şeyin yaklaşık yüzde 99,9'unu karşıladığını söyleyebilirim çünkü bunun olmasına izin veremezdik." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde açık kalacağını da dile getirdi.

ABD-İran arasında sağlanan mutabakatı yayımladıktan sonra muhtemelen basın toplantısı düzenleyeceğini belirten Trump, "Size kelimesi kelimesine okuyacağım, böylece basın bunu doğru şekilde aktarır." ifadesini kullandı.

Söz konusu mutabakatın "eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planının (JCPOA) aksine çok önemli bir belge" olduğunu savunan Trump, "O, nükleer silaha giden bir yoldu. Benimki ise nükleer silaha karşı bir duvar." dedi.

Mutabakat kapsamında ABD'nin İran'a ödeme yapacakları yönündeki haberlere ilişkin soruya "Hayır, biz sadece istersek gelecekte bir gün yatırım yapmaya izinliyiz. Herhangi bir yükümlülüğümüz yok." diye konuştu.

Trump ve Al Nahyan ikili ilişkileri değerlendirdi

Trump, BAE'nin ABD'ye 19 trilyon doları aşkın miktarda yatırım yaptığını ve bunun, rekor düzeyde olduğunu belirterek, iki ülke arası ilişkileri "olağanüstü" diye niteledi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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