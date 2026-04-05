Trump, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun başarılı bir şekilde kurtarıldığını duyurdu. Trump, operasyonun tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri olduğunu söyledi.

ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.

Söz konusu askeri "cesur savaşçı" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:

"Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi."

Trump, "mucizevi" şeklinde nitelediği arama ve kurtarma operasyonu süresince (kurtarılan) bu askerin "24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" aktararak, kendi talimatıyla ABD ordusunun kurtarma operasyonu için "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" gönderdiğini vurguladı.

Kurtarılan askerin yaralandığına ancak iyi olacağına işaret eden Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık." ifadelerine yer verdi.

Trump, şunları kaydetti:

"Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor."

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
