Donald Trump: Başlattığımız İşi Askeri Olarak Tamamlamak Zorunda Kalırsak İran Artık Var Olmayacak

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, ABD uçaklarının İran'a ait füze ve drone depolama noktaları ile kıyı radar sahalarını vurduğunu duyurdu. Trump, İran'ın ateşkes anlaşmasını "yine" ihlal ettiğini savunarak, "Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'daki çok sayıda askeri hedefe ek saldırılar düzenlendiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri uçakları, Ateşkes Anlaşması'nı yine ihlal ettikleri için İran'a ait füze ve drone depolama noktalarını ve kıyı radar sahalarını az önce vurdu."

Bunların asla ders almayacak olması çok mümkün! Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak."

Kaynak: ANKA