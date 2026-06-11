Trump, İran'la anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini, bugünkü saldırıları iptal ettiğini açıkladı

Abd Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini belirterek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini bildirdi.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la anlaşmaya yönelik önemli duyuru yaptı.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." ifadesini kullandı.

İmza töreni zamanı yakında duyurulacak

Anlaşmanın son aşamasına ilişkin nihai detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirilip onaylandığını ifade eden Trump, anlaşma imza töreninin zaman ve yerinin kısa süre içinde duyurulacağını belirtti.

Trump ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı.