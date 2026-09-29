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Trump, İran'a yaptırım hafifletme iddialarını yalanladı, Axios'a tepki gösterdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına karşılık yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması iddialarını yalanladı. Trump, sosyal medyadan Axios'un haberini asılsız diyerek derhal kaldırılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesine ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Axios haber platformunun, Tahran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine istekli olduğu yönündeki haberini yalanlayan Trump, "Bu doğru değil, onlara hiçbir şey teklif etmedim." ifadesini kullandı.

Trump, haberin asılsız olduğunu savunarak, derhal kaldırılması gerektiğini belirtti.

Axios'un ismini belirtmek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında Tahran'a uygulanan yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran fonlarını serbest bırakmaya istekli olduğunu belirttiği öne sürülmüştü.

Haberde, söz konusu gelişmenin, Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması için yürüttüğü diplomatik temaslar sırasında gündeme geldiği aktarılmıştı.

Trump, CNN, New York Times ve Washington Post dahil, haberlerini "sahte" olarak nitelendirdiği bazı ABD'li medya kuruluşlarını son dönemde sık sık eleştiriyor. Buna karşın Trump, yakın dönemde Axios'a başta İran gerilimi olmak üzere çeşitli konularda açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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