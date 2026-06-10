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ABD'nin İsrail Büyükelçisinden "Yakında bölgede işler biraz kızışacak gibi görünüyor" yorumu

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ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı açıklamasının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, 'Yakında bölgede işler biraz kızışabilir' yorumunda bulundu. Trump, ABD helikopterinin düşürülmesine misilleme olarak İran'a sert darbe vuracaklarını söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldıracaklarını açıklamasının ardından, "Yakında bölgede işler biraz kızışabilir." yorumunda bulundu.

ABD'li Büyükelçi Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın İran'a bugün saldıracaklarını duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Trump'ın açıklamalarına ilişkin bir habere yer veren Huckabee, "Yakında bölgede işler biraz kızışabilir." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

"İran'a saldırılara devam edecek misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde. Helikopter saldırısına bakarsanız sanırım bunu yapmaya hakkımız var. Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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