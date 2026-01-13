Haberler

Trump'ın, İran'a yönelik siber ve psikolojik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik olası siber ve psikolojik saldırılar dahil olmak üzere askeri seçenekler hakkında bilgilendirildiği öne sürüldü. Yetkililer, İran'daki gösteriler ve olası müdahaleler konusunda detaylar paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gösterilerin devam ettiği İran'a karşı konvansiyonel hava saldırılarının ötesinde siber ve psikolojik saldırı seçenekleri konusunda bilgilendirildiği öne sürüldü.

CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, Trump'a, İran'a karşı kullanılabilecek askeri ve örtülü araçlara ilişkin detaylı sunum yapıldı.

Yetkililer, İran'a olası askeri müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzelerin merkezi rolünü koruduğunu ancak siber operasyonlar ve psikolojik faaliyetlerin de seçenekler arasında yer aldığını iddia etti.

Bu operasyonların, İran'ın komuta yapısı, iletişim ağları ve devlet kontrolündeki medyayı hedef alabileceğini öne süren yetkililer, henüz son kararın alınmadığını ve diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu ifade etmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu

Yaşlı adamın kan donduran sonu kamerada
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu

Yaşlı adamın kan donduran sonu kamerada
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Fenerbahçe bombayı Kante ile patlattı
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor

Ülke parasızlıktan sokaktayken, mal varlığı dudak uçuklatıyor