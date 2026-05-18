ABD Başkanı Trump'tan İran'a "Taviz Yok" Mesajı

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, İran'ın güncellenmiş önerisini yetersiz bulduğunu belirterek, Tahran'a artık taviz vermeyeceğini ve askeri seçeneklerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran'a artık hiçbir taviz vermeyeceğini belirtti.

New York Post'a telefonla röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dün ABD'ye ilettiği güncellenmiş öneriyi "yetersiz" bulduklarını söyledi. Trump, İran'a yönelik kırmızı çizgilerin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme programını 20 yıl süreyle askıya almayı kabul ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Şu anda hiçbir şeye açık değilim" diyerek herhangi bir taviz vermeye sıcak bakmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, "İranlılar yakında neler olacağını biliyor" ifadelerini kullanarak, saldırı seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceği mesajını verdi.

Axios'a dayandırılan haberlerde ise Trump'ın İran'ın taleplerini yeterli bulmaması nedeniyle askeri seçenekleri yeniden değerlendirdiği belirtildi. Haberlere göre Trump'ın salı günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump, 17 Mayıs'ta Axios'a verdiği röportajda da İran'ın Washington'a "daha iyi bir teklif" sunmaması halinde "öncekinden çok daha sert şekilde vurulacağını" söylemişti.

Kaynak: ANKA
