Haberler

Axios: Trump, Durum Odası'nda İran'a karşı geniş çaplı saldırılara ilişkin toplantı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut saldırılardan daha büyük çaplı bir askeri operasyonu görüşmek üzere Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle toplantı düzenlediği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı geniş kapsamlı saldırıları görüşmek üzere Durum Odası'nda toplantı düzenlediği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump dün Durum Odası'nda ABD'li yetkililerle toplantı düzenledi.

" İran'a karşı Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut saldırılardan daha büyük çapta bir saldırının ele alındığı" iddia edilen toplantıda, "Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine yönelik saldırılara ek olarak İran'daki stratejik hedeflere yönelik daha yıkıcı saldırılara ilişkin yeni planlara odaklanıldığı" öne sürüldü.

Toplantıya, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin de katıldığı belirtildi.

Trump, dün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı

Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcıya böyle dedi
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları