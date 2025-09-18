Trump, İngiltere'nin Filistin'i Tanıma Kararına Karşı Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararı konusunda, "Bu konuda Başbakan (Keir Starmer) ile aynı fikirde değilim; aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri." açıklamasını yaptı.

İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Filistin'in tanınması konusunda bir değerlendirmede bulundu.

Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararına ilişkin, "Bu konuda Başbakan (Starmer) ile aynı fikirde değilim, aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri." ifadesini kullandı.

Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının derhal serbest bırakılmasını istediğini ifade eden Trump, İsrail'in Gazze'deki soykırımı konusunda ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan İngiliz ITV muhabiri Robert Peston, Trump'a, "Sayın Başkan, tüm dünyada yalnızca siz, Başbakan (Binyamin) Netanyahu'yu Gazze'deki yıkımı, Filistin'deki kıtlığı ve sivillerin öldürülmesini durdurmaya ikna etme gücüne sahipsiniz. Eğer şimdi değilse, ne zaman bunu durdurmak için harekete geçeceksiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Soruya "evet" anlamında başını sallayarak karşılık veren Trump, muhabire 7 Ekim'de yaşananları anlayıp anlamadığını sorarak yanıt verdi.

Önce tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini belirten Trump, "Esirler serbest bırakılırsa o zaman Netanyahu'ya bunu durdurmasını söyler misiniz?" şeklindeki soruya ise "Bu gerçekten çok yardımcı olurdu ama önce esirlerin geri alınması lazım." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarında da Filistin devletini tanıma kararı alan İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin kararlarına katılmadığını ifade etmişti.