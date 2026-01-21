Haberler

Trump'ın uçağı elektrik arızası nedeniyle havalandıktan kısa süre sonra Washington'a döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'ye gitmek üzere havalanan uçağındaki elektrik arızası yüzünden Washington'a geri dönmek zorunda kaldı. Trump, yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edecek.

Beyaz Saray, İsviçre'ye gitmek üzere havalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının kısa süre sonra meydana gelen elektrik arızası nedeniyle "tedbiren" Washington'a geri döndüğünü ve Trump'ın yeni bir uçakla seyahatine devam edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Davos gezisini takip etmek üzere uçakta kendisine eşlik eden basın mensuplarına, Başkan'ın uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Trump'ın AF1 uçağının bir elektrik arızası nedeniyle "tedbir amaçlı" olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı'na geri döndüğünü belirten Leavitt, ABD Başkanı'nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.

ABD başkanları geleneksel olarak 2 adet AF1 başkanlık uçağını dönüşümlü kullanıyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Trump'tan 'Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele

Ünlü çift Davos'a damga vurdu: El ele geldiler
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...