Trump'ın Toplantısında Putin ile Görüştü İddiası

Güncelleme:
Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla aradığını öne sürdü.

Bild gazetesinin haberine göre Trump, Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler ile yaptığı toplantısını bölerek, Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapacağı toplantıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
title
