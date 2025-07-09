Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl seçim kampanyasına bağışta bulunanlarla düzenlediği özel toplantılarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiğini söylediği ileri sürüldü. Trump'ın, "Putin'e, 'Eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım. Başka çarem yok." dediği aktarıldı.

Amerikan basın kuruluşu CNN, Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kenti ile Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaştı.

"MOSKOVA'YI YERLE BİR EDENE KADAR BOMBALARIM"

Ses kayıtlarında Trump'ın, "Putin'e, 'Eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım. Başka çarem yok.' dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence yüzde 10 kadar inanmıştı." ifadeleri yer aldı.

ÇİN'E DE BENZER TEHDİTTE BULUNMUŞ

Benzer bir uyarıyı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de Tayvan konusunda yaptığını anlatan Trump, "Ona 'Tayvan'a saldırırsan Pekin'i bombalarız.' dedim. Beni deli sandı. Ama sorun yaşamadık." diye konuştu.

Trump, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmayacağını da savundu. Ses kayıtlarında Trump'ın, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriler hakkında da açıklamalarda bulunduğu duyuldu. Göstericileri ülkeden sınır dışı etmenin protestoları durduracağını savunan Trump'ın ses kayıtlarında, "Protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Konu Gazze olunca yerle bir ettiniz adamlar sadece Keles ile savaşıyor hadi Rusya'ya girinde görelim sizde o Toto varmı?

Yorum Beğen379
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Bu adam kuzey kore liderine de meydan okumuştu.Kuzey kore lideri restine restle karşılık verdi.Tabii R vitesi .Bu kuru sıkı dan başka bir işe yaramaz.

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıErdal Eraçar:

Bu kendini bişey zannediyor

Yorum Beğen176
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıCevap :

Ancak lafta TROMP ! :D

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Trump-Et buuurppsssssh yavas gel...

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme5
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