Trump'ın Orta Doğu Temsilcisinden İran ve Ukrayna Açıklamaları

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın askeri seçenekten uzak bir anlaşmaya varmak amacıyla İran'a bir mesaj gönderdiğini belirtti. Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Witkoff, Ukrayna'da yakın zamanda seçimlerin yapılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda; ABD Başkanı'nın askeri seçenekten uzak bir anlaşmaya varmak amacıyla İran'a bir mesaj gönderdiğini belirtti. ABD Başkanı bu ay İran'a nükleer anlaşma konusunda bir uzlaşı için Tahran'a bir mektup gönderdiğini belirtmişti. Witkoff, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, İran'a bir mesaj gönderdi… Genelde İranlılar ona mesaj gönderir… Bildiğiniz gibi İsrail, İran'ın savunma yeteneklerini yok etti… Onlar saldırıya açık… Bizimle karşılaştırıldığında küçük bir ülke… Eğer onlara güç kullanırsak bu onlar için çok kötü olur, bu bir tehdit değil, kimseyi tehdit etmiyorum... Bu koşullarda, İranlıların diplomatik çözüm arayışında başkana başvurmaları doğal olurdu… Size şunu söyleyebilirim ki, (Trump) onlarla iletişime geçiyor çünkü o zayıf değil, güçlü bir adam."

Witkoff, Trump'ın "İran ile her şeyi çözme fırsatına açık olduğunu, İran'ın tekrar dünyaya geri dönüp büyük bir millet olmasını istediğini… Onlarla güven inşa etmek istediğini" ifade etti.

Ukrayna yakında sandık başına gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de beş yıllık başkanlık dönemi 2024 yılının mayıs ayından sona ermesine rağmen ülkesinde olağanüstü savaş hali olduğu gerekçesiyle seçim yapmayı reddededen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin yönetiminin meşruiyetini sorgulayan açıklamalarda bulunmuştu.

Ukrayna'da seçimlerin olması için Kiev ve Washington'un anlaştığını belirten Wifkoff şöyle konuştu:

"Zelenski, sonunda ezileceğini bilmeli. Şimdi, bir anlaşma yapmak için en iyi zaman. Başkan Trump, ona mümkün olan en iyi anlaşmayı sunabilir... Sonsuza kadar para veremeyiz."

Witkoff, Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinin statüsünün, Ukrayna'daki çatışmanın temel meselesi olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bence bu çatışmanın en büyük meselesi bu dört bölge - Donbass, Kırım, Luhansk ve iki tane daha var. Bunlar Rusça konuşan bölgeler. Evet, bu bölgelerde yapılan referandumlarda halkın büyük çoğunluğu Rus yönetimi altında olmak istediklerini belirtti. Evet, bence bu çatışmanın temel meselesi. Yani, ilk mesele bu, bu mesele çözüldüğünde ve biz çok, çok olumlu bir şekilde görüşmeler yapıyoruz. Ruslar fiili olarak bu toprakların kontrolünü elinde tutuyor. Soru şu: Dünya, bu bölgelerin Rusya'ya ait olduğunu kabul edecek mi? Sonuçta bu ne olacak? Zelenski, bunu kabul ederse politik olarak hayatta kalabilir mi, bu çatışmanın merkezi meselelerinden biri."