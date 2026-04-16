Trump'ın Lübnan ile İsrail arasındaki olası ateşkesi "memnuniyetle karşılayacağı" iddia edildi

İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, taraflar arasındaki olası ateşkes anlaşması ve çatışmaların son bulmasından memnuniyet duyacağı iddia edildi.

Axios haber sitesine konuşan ABD'li bir yetkili, "ABD, İsrail'den Lübnan'da ateşkes talep etmedi ve bu konu İran'la barış müzakerelerin bir parçası değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan yetkili, ABD Başkanı Trump'ın İsrail ile Lübnan arasındaki olası bir anlaşma kapsamında çatışmaların sona ermesini memnuniyetle karşılayacağını ileri sürdü.

Ayrıca yetkili, taraflar arasında ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan görüşmede gündeme getirilen teklifin iki taraf için "güven artırıcı önlemler" içerdiğini iddia etti.

Washington'daki görüşmelerde müzakerelere başlama kararı

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama kararı çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katılmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmenin verimli geçtiği belirtilmişti.

Rubio, görüşmeden önce yaptığı kısa açıklamada, iki ülke arasındaki sorunların bir anda çözülmeyeceğini ancak bu görüşmenin son derece önemli olduğunu ifade ederek "Bu, tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya ve buradaki fırsata getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var." demişti.