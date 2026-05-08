Rusya ile Ukrayna, ABD Başkanı Trump'ın 3 günlük geçici ateşkes inisiyatifini kabul etti

Rusya ile Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 günlük geçici ateşkes ve karşılıklı 1000 esir asker değişim inisiyatifini kabul ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın 3 günlük geçici ateşkes ve esir asker değişim inisiyatifini değerlendirdi.

Esir asker değişimine önem verdiklerini işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Kızıl Meydan, evlerine geri dönebilecek Ukraynalı esir askerlerin hayatlarından bizim için daha az önemli. Bu nedenle bugün, Amerikan tarafının arabuluculuğuyla yürütülen müzakere süreci kapsamında 1000'e karşı 1000 formatında savaş esiri değişimi yapılması konusunda Rusya'dan onay aldık. Ayrıca 9-11 Mayıs'ta ateşkes uygulanmalı. Ekibime değişim için gerekli hazırlıkların yapılması talimatı verdim."

ABD yönetimine bu konudaki girişimlerinden dolayı minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD'nin, Rus tarafının anlaşmalara uymasını sağlayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD'nin girişimini memnuniyetle karşılıyoruz"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da başkent Moskova'da gazetecilere Trump'ın ateşkesle ilgili inisiyatifine dair açıklamalarda bulundu.

Bu inisiyatifin, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümüyle ilgili olduğunu belirten Uşakov, şöyle konuştu:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla, Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasında esir askeri değişimi için ateşkes önerisinin Rus tarafınca kabul edildiğini teyit ediyorum. 9-11 Mayıs'ta ateşkes süresinde, karşılıklı 1000 esir asker değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varıldı. Rus ve Amerika arasında geçenlerde yapılan telefon görüşmesinin devamında yapılan bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz."

Bu konudaki uzlaşıya, ABD'li temsilcilerle yaptıkları telefon görüşmeleri sırasında varıldığını dile getiren Uşakov, ABD temsilcilerinin bu esnada Kiev ile de irtibatta olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve talebin doğrudan kendisinden geldiğini açıklayarak, "Umarım bu durum, bu uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur." ifadelerini kullanmıştı.